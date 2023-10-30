شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف منتخب اليد بالمحترفين اليوم استعداداً للسفر لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل صفوف منتخب مصر الأول لكرة اليد اليوم، الاثنين، بانضمام المحترفين فى المران الرئيسى بمعسكر القاهرة استعدادا للسفر إلى ألمانيا يوم 2 نوفمبر المقبل لخوض وديتين أمام الماكينات الألمانية يومى 3 و5 من نفس الشهر، فى إطار الاستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة يناير المقبل، ومن المقرر أن ينضم المحترفون للمعسكر 30 أكتوبر الجارى.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وطلب مسئولو الاتحاد المصرى لكرة اليد من الإتحاد الأفريقى تأجيل انطلاق المنافسة الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام 19 يناير المقبل بدلا من 18 بسبب ارتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة مع غانا فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ،ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.