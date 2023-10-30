شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض رحيل إلياس الجلاصي ومحمود حمادة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مصدر مسؤول بالنادي المصري، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصري لم يطرح مسألة رحيل اللاعبين الفترة المقبلة، واكتفى بدفع مبلغ مادى فقط للزمالك مقابل التنازل عن شكواه ضد عيد ومنصور فى اتحاد الكرة.
ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي فى اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.
وخسر النادي المصري فى الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.
ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.
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