شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض رحيل إلياس الجلاصي ومحمود حمادة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤولو النادي المصري فتح ملف رحيل نجوم الفريق، وفى مقدمتهم التونسي إلياس الجلاصي ومحمود حمادة، بعدما انتشرت أنباء عن اهتمام نادي الزمالك باللاعبين في يناير المقبل، خاصة بعد تناول مسئولى القلعة البيضاء عن شكواهم ضد ثنائي المصري، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور فى اتحاد الكرة.

وأكد مصدر مسؤول بالنادي المصري، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصري لم يطرح مسألة رحيل اللاعبين الفترة المقبلة، واكتفى بدفع مبلغ مادى فقط للزمالك مقابل التنازل عن شكواه ضد عيد ومنصور فى اتحاد الكرة.