أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الاهلي أمام صن داونز

كشفت تقارير صحفية، عن أول قرار من محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في بطولة الدوري الأفريقي أمام صن داونز.

وحل النادي الاهلي ضيفًا على حساب نظيره صن داونز، عصر عصر الأحد في بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وخسر الاهلي من صن داونز بنتيجة هدف وحيد، ليؤجل حسم تأهله إلى نهائي الدوري الأفريقي إلى مواجهة يوم الأربعاء المقبل.

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ومن المقرر أن يلعب الاهلي ضد صن داونز، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، على ستاد القاهرة.

وبحسب التقارير، فإن مجلس إدارة النادي الاهلي يعمل في الوقت الحالي على زيادة الجماهير، خلال مباراة الإياب أمام صن داونز.

وأوضحت أن عدد الجماهير 30 ألف ولكن هناك محاولات من مجلس إدارة الاهلي مع وزارة الرياضة للتدخل لزيادة العدد في ظل احتياج النادي لجماهيره.

ويرغب الاهلي في الموافقة على زيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف متفرج في لقاء الإياب أمام صن داونز في الدوري الأفريقي.