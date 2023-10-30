اشتباكات عنيفة في الدوري الكويتي وبيان ناري من اتحاد الكرة.. فيديو

شهدت مباراة القادسية ضد الكويت، مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الكويتي، اشتباكات عنيفة بين الإداريين من الطرفين.

ودخل إداريين نادي القادسية في اشتباكات عنيفة مع نظيرتها في فريق الكويت وصلت للأيدي، في مقصورة ستاد محمد الحمد، خلال أحداث اللقاء.

وأصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بيانًا يتحدث فيه عن المشادة التي حدثت في مباراة القادسية والكويت، حيث جاء على النحو التالي:

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يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن بالغ أسفه لما حدث في مباراة نادي القادسية ونادي الكويت.

ويعلن رفضه التام لمثل هذه الأحداث التي خرجت عن المألوف وعن الروح الرياضية والتي من شأنها أن تسيء لأسرة كرة القدم الكويتية بشكل عام والتي تلقي بظلالها السلبية على المنظومة الرياضية

كما يعلن الاتحاد عن إحالة هذه الأحداث إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن طبقا لأنظمة ولوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ويهيب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالالتزام بالروح الرياضية، التي يجب أن يتمتع بها الجميع.