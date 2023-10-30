بينتو دا كوستا.. حكاية 1000 انتصار لرئيس بورتو التاريخي

حقق البرتغالي بينتو دا كوستا، رئيس نادي بورتو، رقمًا تاريخيًا بالوصول إلى الفوز رقم 1000 كرئيس للنادي خلال 41 عامًا تولى فيها المهمة.

ووصل بينتو دا كوستا، للفوز رقم 1000 كرئيس لـ بورتو في الدوري البرتغالي، حيث كان رئيسًا للنادي في البطولة خلال1368 مباراة، فاز في ألف لقاء، وحقق التعادل في 242، وتعرض للهزيمة في 126 مواجهة.

وتولى بينتو دا كوستا، رئاسة نادي بورتو البرتغالي لما يقرب من 41 عامًا، حقق خلالهم 68 بطولة، بينهم 7 بطولات قارية، و23 لقب دوري محلي.

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معلومات عن بينتو دا كوستا رئيس بورتو التاريخي

بينتو دا كوستا، هو من مواليد 28 ديسمبر 1937 في البرتغال، أي يبلغ من العمر ما يقرب من 85 عامًا ويتولى رئاسة بورتو منذ عام 1982.

وبدأ بينتو دا كوستا، حياته العملية كصراف في البنك، وبدأت علاقته بنادي بورتو عندما قامت جدته لأمه بتسجيله عضوًا في النادي عندما كان في الـ16 من عمره، حيث كان يحضر مباريات كرة القدم والهوكي.

بينما مسيرته المهنية بدأت مع نادي بورتو عندما كان عمره 20 عامًا فقط عندما انضم إلى اللجنة الإدارية للهوكي في حلبة التزلج.

– بينتو دا كوستا أصبح في عام 1962 رئيسًا لقسم الهوكي في حلبة التزلج.

– تولى منصب رئيس قسم الملاكمة في عام 1967.

-وفي عام 1969، قام بدمج قائمة ترشيحات رئيس مجلس إدارة أفونسو بينتو دي ماجالهايس كرئيس لجميع أقسام الهواة وفازت قائمتهم وتولى المنصب لمدة 3 سنوات، قم عاد النادي في عام 1971 بعد انتهاء ولاية دي ماجالهايس.

– عاد دا كوستا إلى بورتو في مايو 1976 كمدير لكرة القدم، عندما أعيد انتخاب رئيس النادي أميريكو، بالإضافة إلى بيدرتوا كمدرب، وتحت قيادتهم فاز النادي البرتغالي بورتو في موسم 1976–77 بكأس البرتغال ليكون أول لقب له منذ 18 عامًا، وفي الموسم التالي حققوا لقب دوري 1977–78.

– أصبح دا كوستا الرئيس الثالث والثلاثين للنادي في 17 أبريل 1982، واختار بيدروتو مديرًا لكرة القدم، وفي عام 1984، وصل نادي بورتو إلى أول نهائي أوروبي له (كأس الكؤوس الأوروبية)، وخسر أمام يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

_ بعد استقالة بيدروتو من منصبه بسبب إصابته بالسرطان، تم تعيين أرتور خورخي، وفي عام 1987،لعب بورتو ضد بايرن ميونخ في نهائي كأس أوروبا، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري رابح ماجر بكعبه هدف التعادل المباراة، ثم سجل جواري الفوز بنتيجة 2-1 ، ليحقق إنجازًا تاريخيًا .

– انضم جوزيه مورينيو إلى بورتو في يناير 2002، ليحتل الفريق المركز الثالث، وقاد النادي لموسمين في عامي 2003 و2004، وتوج بلقبين متتاليين في البرتغال وكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا على التوالي.

– اتهم بينتو دا كوستا، بفضيحة الفساد الرياضي أبيتو دورادو (الصافرة الذهبية) في كرة القدم البرتغالية، حيث فر حينها إلى إسبانيا حتى لا يتم اعتقاله في عام 2004، ووجه له اتهامًا رسميًا بالفساد في 12 يونيو 2007.

وتم الإعلان في أوائل أبريل 2009، أن بينتو دا كوستا بريء من الاتهامات المتعلقة بالرشوة أو أي قضية تتعلق بأبيتو دورادو.

كما حصل نادي بورتو على الـ6 نقاط التي تم خصمهم منه وذلك في يوليو 2017 على خلفية الواقعة، حيث أنه في مايو 2011، تم الإعلان عن بطلان القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البرتغالي بخصم النقاط من النادي وإيقاف بينتو دا كوستا لمدة عامين.