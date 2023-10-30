خبير تحكيمي: هناك نية مبيتة لإقصاء الأهلي من الدوري الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الأهلي استحق ركلة جزاء واضحة أمام صن داونز بعد دفع بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، مبديا غضبه الشديد من حكام الفار الذين لم يقوموا باستدعاء الحكم البنيني لمشاهدة اللعبة.

وقال "السيد"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على قناة "اي تي سي"، اليوم الأحد، أن الأهلي تضرر كثيرًا من قرارات حكام تقنية "VAR"، ولا أعرف سر تعيين نفس الحكم على تقنية الفيديو في أكثر من مباراة للأهلي.

وأوضح أنه تم إسناد مصطفى غربال لتحكيم مباراة محسومة بين صنداونز وبترو اتلتيكو في جنوب، والكاف يستبعده من مواجهات أندية شمال أفريقيا ضد باقي الفرق، هذا تهريج واضح من الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن محمود عبدالمنعم "كهربا" كان لديه ركلتي جزاء في مباراتي سيمبا في ربع نهائي السوبر الأفريقي، ولم يحتسب الحكم البنيني ديجيندو ركلة جزاء اليوم لمصلحة بيرسي تاو أمام صن دوانز، والجميع لاحظ أن حكام تقنية الفار من المغرب.

وأشار إلى أن حكم مباراة الأهلي وصن داونز لم يكن موفقًا كان يطلق صافرته كثيرًا في اتجاه مرمى الأهلي، كل التحام لمصلحة صن داونز كان يطلب صافرته محتسبًا ركلة حرة مباشرة، مؤكدًا أن قراراته كانت خاطئة معظم الوقت.

ولفت إلى أن حكم لقاء الأهلي وصن داونز لم يكن جديرا بها، الحكم ليس علاقة بالأداء الفني وكان هناك مخالفة واضحة أمامه لصالح الأهلي لم يحتسبها، "متابعًا: "هناك نية مبيتة من القائمين على البطولة لإقصاء النادي الأهلي ومنعه من الوصول لنهائي الدوري الأفريقي".