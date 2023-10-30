طارق السعيد يكشف طريقتين لتحقيق الفوز على صن داونز في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



أكد طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبو الأهلي لم يظهرون بشكل جيد أمام صن داونز، والفريق خرج بأقل الخسائر وقادر على التعويض في لقاء الإياب بالقاهرة، بشرط وجود دعم ومساندة كبيرة من الجماهير، وأن يظهر بمستوى فني أفضل.

وقال "السعيد"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، مساء الأحد، إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يجب اختيار لاعبي مباراة الإياب بعناية، لأنه يقوم بالتدوير بين اللاعبين رغم انخفاض مستوى بعض العناصر، مؤكدًا أنه لا يعلم سبب مشاركة طاهر محمد طاهر بدلًا من حسين الشحات في الشوط الثاني".

وأوضح أن احتفال موكوينا مدرب صن داونز بهذه الطريقة لأنه يعتبر الفوز على الأهلي إنجاز بالنسبة له، ومن الطبيعي أن يستعين الجهاز الفني للأهلي وخالد بيبو بتلك اللقطات وأن يشاهدها اللاعبين جيدًا من أجل الرد بقوة في لقاء الإياب.

وعن ركلة جزاء بيرسي تاو الغير محتسبه، أضاف أنه حكم المباراة إذا احتسب "البنلتي"، كان سيكون نقطة تحول كبيرة في المباراة، والفريق في حاجة قوية للمساندة من جماهيره خلال لقاء الإياب.

وأشار إلى أن كولر كان لديه حلول فنية في خط الهجوم بعيدًا عن موديست الغير جاهز فنيًا وبدنيًا ولن يتم الحكم عليه حاليًا، وكان الأفضل تواجد بيرسي تاو في الهجوم، بالإضافة إلى مشاركة حسين الشحات ورضا سليم على الطرفين.

وشدد على أن الحكام الأفارقة لم يتطوروا على مدار سنوات طويلة، ويجب الإشادة بـ الطاقم المصري الذي أدار لقاء الوداد أمام الترجي بقيادة أمين عمر.