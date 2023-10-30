ضياء السيد: "أنا قلقان من صن داونز الأهلي شكله يخوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

انتقد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أداء لاعبو فريق الأهلي خلال مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوبي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي هذا الموسم، على ملعب بريتوريا.

قال "السيد"، في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا"، تقديم الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، المذاع على قناة "المحور"، مساء الأحد، إن انتشار اللاعبين داخل الملعب لم يكن جيدًا، الأهلي بالغ في الخوف من صن داونز، ولم يكن هناك تمريرات كثيرة من جانب لاعبينا لفك الضغط.

وأضاف، قائلًا: "أنا بصراحة قلقان على الأهلي بعد رؤيتي لهذا المستوى من اللاعبين أمام صن داونز، شكل الأهلي كان يخوف فعلًا، والأمور ستكون صعبة جدًا في لقاء الإياب لو الفريق مكانش في تحسن".

وخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز مجددًا في لقاء العودة بدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل 1 نوفمبر.