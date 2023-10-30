"امتى اخر مرة شارك أساسي".. عماد النحاس: صلاح محسن مظلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



وجه عماد النحاس نجم الأهلي السابق، تحذير قوي إلى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، بسبب الأداء الباهت الذي قدمه لاعبو المارد الأحمر أمام ماميلودي صن داونز في مباراة الأمس في جنوب أفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وأكد "النحاس"، في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، تقديم الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، المذاع على قناة "المحور"، مساء الأحد، أنه يجب على كولر عدم تقديم نفس الأداء خلال لقاء العودة أمام صن داونز في ستاد القاهرة، معقبًا: "لو قدم نفس الأداء بنفس طريقة اللعب في ماتش القاهرة الأمور صعبة للغاية.. "امتى آخر مرة صلاح محسن بدأ أساسي، واللاعب مش جاهز تمامًا.

ويرى عماد النحاس نجم الأهلي السابق أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للظلم من جانب مارسيل كولر المدير الفني، مضيفًا: "الأهلي في كل الماتشات بيدفع ثمن قرارات كولر بالاحتفاظ بالتبديلات".

وأكد أن صلاح محسن تعرض للظلم بتواجده أساسيا في تلك المباراة، متابعًا: "محدش كان كويس في الأهلي أمام صن داونز، بما فيهم الجهاز الفني".

وعن أخطاء محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي في بعض المباريات، أوضح أن سوء التقدير والثقة الزائدة سبب هفوات عبدالمنعم في المباريات ويجب على اللاعب الاستماع لنصائح زملائه، ولابد من أن يتعامل مع المواقف التي يتعرض لها في المباراة بشكل أفضل ومزيد من الاهتمام.