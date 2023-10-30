"يلعبون برائحة برازيلية".. المستكاوي يعلق على مستوى صن داونز ويحذر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على مواجهة الأهلي وصن داونز التي أقيمت اليوم في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي وانتهت بخسارة الأحمر بهدف دون رد.

كتب حسن المستكاوي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "انتهت المباراة والأهلي مطالب بشخصية هجومية وأداء متوازن في العودة".

أضاف: "صحيح هناك ضربة جزاء لبيرسي تاو برأي خبير التحكيم.. لاعبو صن داونز يلعبون برائحة برازيلية يستمتعون باللعب ويلعبون بهدوء، وجمهورهم يستمتع بلعبهم، وقد أهدروا كل الفرص، وهذا يفسر غياب الالقاب عنهم".

أتم تصريحاته: "بينما للاهلي فرصة واحدة، الكثير مطلوب في القاهرة".