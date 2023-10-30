اللاعب أثبت براءته.. سيف زاهر يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل جديدة حول عدم مشاركة إمام عاشور في المباريات الماضية، وهل بسبب الإصابة أو وجود أزمة مع لاعب الأهلي.

وقال "زاهر"، في تصريحاته ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الأحد، إن غياب اللاعب ليس بسبب الإصابة وهناك انفراجة في أزمة إمام عاشور مع كولر.

وأكد أن إمام عاشور سليم بنسبة 100% ويوم الأربعاء القادم سيكون ضمن قائمة فريق الأهلي في مباراة العودة أمام صن داونز، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وأضاف، قائلًا: "اي تفاصيل هنتكلم فيها بعد يوم الاربعاء مهما كانت القصة، كان في خلاف بين عاشور وكولر ولكن النهاردة في انفراجة في هذا الخلاف، وكان في قصة حدثت وكولر استفسر عن الموضوع وشعر أن عاشور بريء، أو إنه ممكن يكون مظلوم في هذا الخلاف وبكرة هيكون في جلسة بين كولر وإمام عاشور والأمور بعد الخلاف سوف تعود هادئة".

يذكر أن مارسيل كولر، استبعد إمام عاشور، من مباراتي ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني، ومباراة صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما باستاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز مجددًا في لقاء العودة بدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل 1 نوفمبر، على ملعب ستاد القاهرة.