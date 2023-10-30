الأهلي يعود للقاهرة ويستعد لمواجهة التعويض مع صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - يعود الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم الإثنين، قادما من جنوب أفريقيا، عقب مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس الأحد.

وكان الفريق الأحمر، خسر أمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويبدأ الفريق الأحمر، الاستعداد فور الوصول مباشرة، لمواجهة العودة ضد صنداونز، التي ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، ويحتاج خلالها الفريق الأحمر للتعويض والفوز بفارق هدف من أجل التأهل بشكل رسمي للمباراة النهائية.