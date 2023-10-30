الأهلي يحسم مصير كهربا من مواجهة صن داونز في العودة



محمد اسماعيل - القاهرة - يحسم الجهاز الطبي للنادي الأهلي مصير محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول من مواجهة العودة مع صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة دوري السوبر الأفريقي.

وغاب محمود كهربا عن مواجهة الأهلي وصن داونز التي أقيمت أمس في ذهاب نصف نهائي بطولة دور السوبر الأفريقي بسبب الإصابة.

وسوف يخضع محمود كهربا لاختبار طبي فور عودة الفريق من جنوب أفريقيا، من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره صن داونز يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في مواجهة العودة بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.