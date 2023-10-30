شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يحصد أول ألقابه فى بطولات محترفي الاسكواش بعد التتويج بـ"LA" بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري الصاعد محمد زكريا ببطولة "LA" المفتوحة للاسكواش، والتي استضافتها لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل 15 ألف دولار.

وفاز محمد زكريا يتوج في المباراة النهائية على الأمريكى أندرو دوجلاس المصنف الثانى بنتيجة 3-2، فى مباراة ماراثونية امتدت لـ 83 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 7-11, 11-1, 11-8, 11-1.

بذلك يتوج زكريا بأول ألقابه في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، بعد فترة وجيزة من حصده وصافة بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في أستراليا.

ويترقب محمد زكريا قفزة كبيرة في التصنيف العالم للاسكواش والذي من المقرر صدوره اليوم الاثنين.

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف دوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية، نرغب ى أن يكون البقاء أسهل من الدخول، لكننا لن نأخذ أى شيء على أنه أمر مسلم به".