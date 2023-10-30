شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يبدأ توفير 80 مليون جنيه مستحقات متأخرة لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ إدارة نادى الزمالك العمل على توفير مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول المتأخرة، والمقدرة بما يقرب من 80 مليون جنيه، حيث لم يحصل اللاعبون على مستحقاتهم منذ فترة فى ظل استقالة المجلس السابق وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة القلعة البيضاء.

ويرغب مجلس الإدارة الجديد، برئاسة حسين لبيب، فى فرض حالة من الاستقرار عن طريق سداد المستحقات المتأخرة للاعبين بالفريق الأبيض .

ويعمل مجلس الإدارة فى الوقت الحالي على توفير مستحقات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث لم يحصل الجهاز الفني على مستحقاته منذ شهرين، وهو ما يعمل على توفيره المجلس في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، يعقد أحمد سليمان وحسين السيد، عضوا مجلس إدارة نادى الزمالك، والمشرفان على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، اجتماعًا مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لمناقشته في العديد من الأمور والنقاط التي تخص الفريق المرحلة المقبلة، ومنها مناقشته فى أسباب الخسارة غير المتوقعة من إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري Nile.