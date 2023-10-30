شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجهز غيلاس قناوى وأمانكونا لقيادة هجوم المصري بعد أزمة مروان حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على تجهيز الثنائي الغاني ليتسويل أمانكونا والجزائري غيلاس قناوي، لقيادة هجوم الفريق فى اللقاء المقبل بالدوري أمام البنك الأهلي، وذلك بعد أزمة مروان حمدي مهاجم الفريق.

وكان النادي المصري قد قرر خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة بيراميدز، بعد واقعة البصق على جماهير المصري خلال استبداله.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.