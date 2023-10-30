شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: غياب الشحات عن الأهلى أمام صن داونز "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن غياب حسين الشحات عن مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز علامة استفهام، مشدداً على تحمل محمد الشناوى نسبة من مسئولية هدف بطل جنوب أفريقيا.

وقال أمير عبد الحميد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كولر حقق ما أراد في المباراة، وفى مصر الأمور هتختلف، عدم إشراك حسين الشحات علامة استفهام بالنسبة لى، صن داونز مش عُقدة للأهلي وفارق التوقيت فى جنوب أفريقيا يُصعب الأمور على لاعبي الأهلي".

وأضاف حارس الأهلى الأسبق، "مدرب صن داونز ذكي جدًا، وكرة جنوب أفريقيا أصبح هدفها المتعة واللعب الجمالي، الشناوي يتحمل نسبة من مسئولية هدف صن داونز، ولكنه في المقابل أنقذ أكثر من كرة خطيرة ، تحرك الشناوي فى كرة الهدف كان صحيح ولكنه "كش" إيده بشكل مفاجئ ودى حاجة بتحصل لحُراس كتير".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

قدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب.فى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

بينما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.