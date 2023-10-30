شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب أول اجتماع رسمى اليوم، الاثنين، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع توزيع الملفات ومناقشة الخطوات التى سيتم البدء بها لمواجهة التحديات التي تواجه القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، بدأ أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، وعلى رأسهم محمد طارق المكلف بتطوير قطاع الناشئين، تجهيز خطة ممنهجة عن كافة احتياجات القطاع، وطريقة إعادة الهيكلة من جديد، حتى يتم النهوض بالقطاع والعمل على الاستفادة بالناشئين، سواء بالاعتماد عليهم لتدعيم صفوف الفريق الأول فى المستقبل، أو التمكن من إعداد لاعبين مميزين يتم تحقيق مكاسب مادية نظير دخولهم فى صفقات مع أندية أخرى

وتبدأ إدارة نادى الزمالك العمل على توفير مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول المتأخرة، والمقدرة بما يقرب من 80 مليون جنيه، حيث لم يحصل اللاعبون على مستحقاتهم منذ فترة فى ظل استقالة المجلس السابق وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة القلعة البيضاء.

ويرغب مجلس الإدارة الجديد، برئاسة حسين لبيب، فى فرض حالة من الاستقرار عن طريق سداد المستحقات المتأخرة للاعبين بالفريق الأبيض .

ويعمل مجلس الإدارة فى الوقت الحالي على توفير مستحقات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث لم يحصل الجهاز الفني على مستحقاته منذ شهرين، وهو ما يعمل على توفيره المجلس في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، يعقد أحمد سليمان وحسين السيد، عضوا مجلس إدارة نادى الزمالك، والمشرفان على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، اجتماعًا مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لمناقشته في العديد من الأمور والنقاط التي تخص الفريق المرحلة المقبلة، ومنها مناقشته فى أسباب الخسارة غير المتوقعة من إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري Nile.