شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 / 10 / 2023 فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الخامسة من دورى Nil بمواجهتين قويتين بين الداخلية مع الإسماعيلى، والبنك الأهلى مع مودرن فيوتشر.

موعد مباراة الداخلية والإسماعيلى

يستضيف فريق الداخلية فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، فريق الإسماعيلى باستاد السلام الدولى، يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط الداخلية أمام سيراميكا برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام فاركو بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، سجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وفى المقابل، يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

موعد مباراة البنك الأهلى ومودرن فيوتشر

يستقبل فريق البنك الأهلى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق مودرن فيوتشر باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى Nile لهذه الموسم.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول دورى Nile بدون نقاط من 4 مباريات، حيث خسر الفريق كل مبارياته ولم يتعادل أو يفز، سجل لاعبو البنك الأهلى هدفين واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وفى المقابل، يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثانى فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وخسر فى لقاء وحيد، سجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.