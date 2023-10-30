شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة جنونية للاعبي سيتي بعد حسم «الديربي» وهالاند يرد على «كينو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

احتفل نجوم مانشستر سيتي بالفوز بالديربي صفر- 3 على حساب مانشستر سيتي، كأنهم فازوا باللقب، ونشر لاعب سيتي جيريمي دوكو بعد المباراة صوراً من احتفالات غرفة الملابس في ملعب أولد ترافورد وبعث رسالة عبر حسابه في إنستجرام للبرازيلي أنتوني الذي عرقله بشكل خطير حصل بسببها على بطاقة صفراء وكتب تحت صورتهما: «ابق هادئاً، مانشستر سماوية».

وانتقد جاري نيفيل مدافع اليونايتد السابق تصرف أنتوني ووصفه بـ«المخجل»، وقال: «أنتوني ركل دوكو، لاعبو مانشستر يونايتد يفقدون انضباطهم والكابتن أولهم. ما فعله أنتوني مشين وكان يجب أن يطرد».

واحتفل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بتسجيل هدفين في الديربي الـ191 في تاريخ المدينة ورد بشكل رائع على استفزاز المشجعين «كينو» في إشارة لروي كين أسطورة اليونايتد الذي أنهى بعرقلته الخطيرة مسيرة والده إنج ألفي في سيتي في إبريل 2001.

وقال هالاند مبتسماً بعد المباراة: كان الكثير من الناس يغنون «كينو» لا أدري لماذا لكنني استخدمتها كمحفز ومنحتهم احتفالية جيدة.

وصنع هالاند هدف زميله فيل فودن قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق وأضاف: الشوط الثاني كان قفزة رائعة، أول رأسية تم إنقاذها ببراعة من الحارس أونانا، أنقذ الكرة وأنقذ رأسه. لقد فزنا، لا يهمني وكان الفوز مدهشاً والمباراة لا تصدق. كل الفريق وخصوصاً بيرناردو سيلفا كان مؤثراً.

ورفع جمهور سيتي لافتة تشيد بأسطورة مانشستر يونايتد سير بوبي شارلتون الذي رحل مؤخراً وعلت الفرحة وجه الإسباني بيب جوارديولا بعد الفوز السابع له على ملعب أولد ترافورد منذ توليه تدريب سيتي في 2016.

ويستعد سيتي لاستضافة 3 مباريات في معقله استاد الاتحاد أمام بورنموث يوم السبت المقبل ثم يونغ بويز السويسري ضمن دوري أبطال أوروبا ثم تشيلسي قبل فترة التوقف الدولية الشهر المقبل.