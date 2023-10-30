شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لعائلة فيدرر في نهائي الرجبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر أسطورة التنس السويسري، روجيه فيدرر، برفقة عائلته نهائي مونديال الرجبي بين منتخب نيوزيلندا الملقب بـ(All Blacks )، وجنوب إفريقيا، في العاصمة الفرنسية باريس، والتي انتهت بفوز جنوب إفريقيا 12-11 على ملعب استاد دو فرانس .

وحرص فيدرر (42 عاماً)، وزوجته ميركا (45 عاماً)، ووالدته، وابنتاه التوأم ميلا روز وشارلين ريفا (14 عاماً)، وولداه التوأم ليو وليني (9 أعوام) على ارتداء اللون الأخضر، زي منتخب جنوب إفريقيا لأن والدة فيدرر، لينيت، من مواليد جنوب إفريقيا.

والتقطت الجدة لينيت صوراً لابنها مع أحفادها الـ4 في المنصة الرئيسية، بينما انشغلت ميركا بمتابعة ما يحتاجه الأولاد .

ولم يعرف إن كان فيدرر التقى بنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول الذي حضر أيضاً المباراة، لكن من دون العائلة.