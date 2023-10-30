شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يصف مباراة نوتنجهام بـ«الأصعب» بسبب خطف والدة نجمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وصف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الإعدادا لمباراة الفريق أمام نوتنجهام فوريست بـ«الأصعب» في مسيرته التدريبية بسبب سماعه نبأ إختطاف والدي نجمه الكولومبي لويس دياز اثناء إقامة الفريق في الفندق مساء السبت.

وغادر دياز الفندق برفقة أعضاء من طاقم ليفربول بعد اطمئنانه على والدته، لكن والده ما يزال لدى الخاطفين وعلق كلوب بعد الفوز بثلاثية نظيفة:«كان الإعداد هو الأصعب في حياتي ولم أتوقعه ولم أكن مستعداً. لا أريد جعل المباراة أكبر من حجمها لكنها كانت كبيرة. نحاول قطعاً مساعدة لوشو (لويس دياز) وحاولنا الفوز بالمباراة لأجله لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي بمقدورنا فعله. تحدثنا للوشو وأخبرنا أنه يريد العودة للمنزل وأرسلنا معه بعض الموظفين لرعايته كما أن هناك جزءاً من عائلته في إنجلترا ولهذا أراد اللاعب أن يكون معهم في هذه الظروف ثم جاء خبر إنقاذ والدته وكان هذا رائعاً لكن لم يحدث تطور في حملة إنقاذ والده. لن نكون أول من يعلم بسبب بعد المسافة لكننا نحاول جمع المعلومات دون ازعاج المحققين».

وأهدى ديوجو غوتا هدفه لزميله دياز برفع قميصه وأضاف كلوب:«كيف يمكنك أن تجعل مباراة كرة أهم فعلاً في يوم كهذا ؟ كان ذلك صعبا جدا، لم أعاني من قبل بهذه الطريقة في حياتي. كانت الكرة دائماً مكاني الآمن وأحياناً مكان اختبائي كلاعب وكمدرب. يسمح لك في غضون الـ90 دقيقة أن تركز على الكرة فقط وكان من المستحيل جداً التركيز على الكرة أمام نوتنجهام لذا وجدت حافزاً للاعبين وقلت لهم فوزوا من أجل لوشو ثم أخرج اللاعبون قميصه وكانت لحظة مؤثرة ورائعة».

وعلق ديوجو على اللفتة:«لويس كان سيلعب بالمباراة ثم عاد للمنزل، إنه وضع صعب جداً ولا أدري كيف تكون ردة الفعل إن حصل هذا لك. لعبت مكانه وأظهرت قميصه لأبين له أننا معه ونرجو أن تنتهي المحنة على خير».

ووفق آخر التقارير، حصل اشتباك بين الشرطة والعصابة التي خطفت والد دياز وأردت الشرطة قتيلين في موقع الإشتباك لكن بقي والد اللاعب في مكان مجهول.