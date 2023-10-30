شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في الجولة الثانية من دوري نجوم العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق الاثنين، مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة 5 مباريات في العاصمة بغداد وبعض المحافظات.

يلتقي فريق القاسم مع ضيفه فريق أربيل على ملعب «الكوت الأولمبي» في محافظة واسط؛ حيث يحاول القاسم تعزيز فوزه في الجولة الأولى بفوز آخر، بينما يسعى أربيل هو الآخر لتحقيق الفوز بعد أن خرج متعادلاً في مباراته الأولى.

وسيكون ملعب «السليمانية» في محافظة السليمانية مسرحاً لمواجهة من نوع خاص تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريق دهوك، خصوصية المباراة أفرزتها نتائجهما في الجولة الماضية، بعد فوز نوروز على الزوراء بملعبه 2 – 0، بينما فاز دهوك على أرضه وبين جمهوره على حامل اللقب الشرطة بذات النتيجة، وبالتالي فإن هذه المباراة ستكون مميزة للأسباب أعلاه، وكذلك لرغبة الفريقين في الظفر بنقاطها واعتلاء أحدهما لصدارة فرق الدوري.

المباراة الثالثة ستجمع فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق القوة الجوية التي ستقام على ملعب «النجف الدولي»؛ حيث يسعى نفط الوسط إلى تحقيق فوزه الأول، بينما يحاول القوة الجوية تعزيز فوزه السابق بفوز جديد من أجل اعتلاء الصدارة أو البقاء بالمربع بالذهبي.

وسيشهد ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد مواجهة فريق الشرطة مع ضيفه فريق كربلاء. الشرطة الذي لم يظهر بصورته المعهودة في مباراته السابقة التي خسرها أمام دهوك 0 – 2، يسعى بكل الطرق إلى مصالحة جماهيره التي ستقوم بمساندته والعودة إلى جادة الفوز، بينما يحاول كربلاء الذي خرج متعادلاً في مباراته الماضية أن يكرر فوزه الذي حققه على الشرطة في الموسم الماضي بفوز جديد.

آخر المباريات ستجمع فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق الزوراء، وستقام على ملعب «البصرة الدولي». ويحاول نفط ميسان الذي خرج متعادلاً في الجولة الماضية أن يكرر فوزه الذي حققه على الزوراء في الموسم الماضي، بينما تعدّ المباراة مصيرية للزوراء الذي خسر أولى مبارياته على ملعبه أمام نوروز؛ حيث يسعى الزوراء إلى مصالحة جماهيره التي خرجت غاضبة على لاعبيه وإدارته بعد الخسارة غير المتوقعة التي تعرض لها، وهذه المصالحة لن تتم دون تحقيق الفوز والخروج من الموقع الأخير الذي احتله الفريق بعد نهاية الجولة الأولى.