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نزالات غريبة لتصفية حسابات عائلية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرف بولندا بإقامة نزالات مصارعة غريبة، ففي عام 2021 انتقد الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة إقامة نزال هواة بين مصارع ومصارعة، ووصف بعض المنتقدين النزال بأنه «عنف منزلي» بعد فوز الرجل، كما اضطر الحكم لإيقاف النزال؛ بسبب الإصابات الخطِرة التي تعرضت لها السيدة وسط هتاف المتفرجين.
عادت حلبة بولندا مجدداً لساحة الجدل، بعد نزال بين كوزيا ماجيكال والصديقة السابقة لابنها نيكيتا، وبدا النزال تصفية حسابات عائلية؛ إذ انهالت كوزيا على الفتاة التي فطرت قلب ابنها وتمكنت من طرحها أرضاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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