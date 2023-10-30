شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يبرر احتفاله المستفز في مباراة الفوز على بريست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

برر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، سخريته من مشجعي خصمه فريق ستاد بريست، أثناء مباراة فوز سان جيرمان 3-2 الأحد، في معقل الخصم فرانسيس لوبل.

وتمكن بريست من قلب النتيجة وجعلها 2-2 ثم أهدر مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 89، لكنه كان في المكان الصحيح لتسديد الكرة المرتدة والتسجيل في الشباك الهدف رقم 250 في مسيرته.

وحصل مبابي على بطاقة صفراء بسبب طريقة احتفاله بهدف الفوز، وقرر مدربه استبداله بنوردي موكيلي، ثم رفع مبابي إبهامه أمام مشجعي بريست، وأشار بنتيجة المباراة بأصابعه.

وانتقد الصحفي الرياضي بيرتراند لاتور تصرف مبابي، وكتب على منصة (إكس): «كابتن منتخب فرنسا لا يليق به فعل هذا»، فرد عليه مبابي: «حسناً بالطبع، وكان يجب أن أشاطرهم الغناء، حتى عندما أهانوا زملائي. بعضهم لم تطأ قدماه ملعب كرة بغض النظر عن المستوى...».

ولم يعرف فوراً، مَن المتورطون في إهانة اللاعبين، ومَن اللاعبون المستهدفون من زملاء مبابي، لكن الفريق خرج منتشياً؛ إذ يحتل الوصافة بفارق نقطة عن نيس، وسيستضيف فريق المدرب لويس أنريكي مونبيليه، مساء الجمعة المقبل، قبل سفره لمواجهة الميلان يوم الثلاثاء ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.