شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الكرخ تطالب بوجود «سوبر فار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

انتقدت الهيئة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي العراقي التي يترأسها عبد الكريم حمادي، حكام مباراة فريقها الكروي الأول ضد فريق الطلبة في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق وهم يوسف سعيد وحكما «الفار» زيد ثامر وأكرم علي لعدم احتسابهم ضربة جزاء لفريقها.

وقالت إدارة نادي الكرخ في بيان إن «حكم لقاء الطلبة والكرخ يوسف سعيد إلى جانب حكمي (الفار) زيد ثامر وأكرم علي وقعوا بأخطاء خلال سير مباراة فريقنا الكروي الأول ضد الطلبة التي جرت على ملعب الزوراء، منها ما أثر في نتيجة المباراة».

وأضافت أن «ما يظهر في الفيديو لا يقبل الشك بوجود ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 79، لصالح الكرخ تجاوزها حكم الساحة وحكما الفار».

وأنهت إدارة الكرخ بيانها بالقول: «أمام ذلك نطالب بوجود (سوبر فار) يراقب (الفار) للحد من هذه الأخطاء».

وكان فريق الكرخ قد خسر مباراته أمام الطلبة 0-1 في ختام الجولة الأولى من دوري نجوم العراق، وشهدت المباراة أيضاً تعرض حارس مرماه حسين حسن للطرد في الدقيقة العاشرة من المباراة، وكانت الحالة محض الشكوى واضحة جداً، إلا أنه تم تجاهلها، الأمر الذي دعا إدارة الكرخ إلى إصدار البيان الغاضب.