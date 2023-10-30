شكرا لقرائتكم خبر عن علي حصني يجهل أسباب إبعاده عن فريق الشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دعا علي حصني، لاعب فريق الشرطة الأول لكرة القدم الذي تم استبعاده من الفريق بقرار إداري، إدارة النادي إلى بيان الأسباب التي دعتها لإبعاده عن الفريق في بداية الموسم الكروي الجديد.

وقال حصني: «إن هناك تصريحات تنسب لي في مواقع التواصل الاجتماعي ليس لي علاقة بها مطلقاً».

وأضاف، «أنا أتمنى من الإدارة مصارحتي بالأسباب التي أدت إلى إبعادي عن فريق الشرطة الأول».

وتابع، «الجميع يعرفون مدى حرصي على اسم فريق الشرطة، أنا أحترم قرار إدارة الشرطة.. ولم أقصد أحداً في (الستوري) الذي نشرته في حسابي الخاص».

وأنهى حصني حديثه بالتأكيد «سواء عدت للعب مع فريق الشرطة أو لم أعد.. فإن قلبي سيكون مع الفريق وسأكون مشجعاً لزملائي من على المدرجات».

وكان اللاعب علي حصني وقبل دقائق قليلة من مباراة فريقه «الشرطة» الأولى في دوري نجوم العراق لكرة القدم التي خسرها أمام فريق دهوك 0 – 2 قد نشر منشوراً مقتضباً وغامضاً قال فيه: «حسبي الله ونعم الوكيل».

الجدير بالإشارة أن اللاعب علي حصني كان راغباً في الانتقال إلى فريق الزوراء، إلا أن إدارة الشرطة لم تمنحه الاستغناء، بينما اشترطت على لاعبها السابق آسو رستم أن لا ينتقل إلى الزوراء حسب رغبته مقابل منحه كتاب الاستغناء، مما جعله يتوجه نحو فريق أربيل.