جدول مباريات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الاثنين اليوم 30 أكتوبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والأوروبية، حيث سنقام مواجهات في الدوري المصري والإسباني والإيطالي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء لاتسيو ضد فيورنتينا بالدوري الإيطالي، بجانب لقائي الدوري المصري حيث يلتقي الداخلية ضد الإسماعيلي والبنك الأهلي مع فيوتشر.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الداخلية ضد الإسماعيلي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

البنك الأهلي ضد مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

غرناطة ضد فياريال، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

إمبولي ضد أتلانتا، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

لاتسيو ضد فيورنتينا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم

وادي دجلة ضد النصر للتعدين، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

مكادي ضد المصرية للاتصالات، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

بترول أسيوط ضد جمهورية شبين، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

مصر للمقاصة ضد نجوم المستقبل، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.