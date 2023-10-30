شكرا لقرائتكم خبر عن على عاشور يقود أول مران لهلال مطروح اليوم خلفا لأبو العينين شحاتة والان مع تفاصيل الخبر
بدأ عاشور رحلته التدريبية في عام 2007 بأكاديميات النادي الأهلي ثم رحلة مع فريق الجبلين السعودي في 2008، ثم العمل بالجهاز الفني لأندية طوخ واتحاد الشرطة وأهلي طرابلس وكانت الخطوة الأبرز له مع فريق الجزيرة الاماراتي، بعدها تولى تدريب فريق الشباب لمصر المقاصة ومنه إلى المدير الفني للفريق الأول.. ثم مديرا فنيا لفريق كيما أسوان.
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني، برئاسة مجدي الشيخ وتحت إشراف عامر حسين، قرارات مباريات الجولة الخامسة والتي جاء أبرزها إيقاف عمرو أنور المدير الفني لطنطا مباراة واحدة.
وجاءت العقوبات كالتالي:
إيقاف عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا مباراة
إيقاف وليد محمود مدرب طنطا 3 مباريات وتغريمه 3 الأف جنيه
إيقاف على عز الدين مدرب القناة مباراة واحدة
تغريم فريق دكرنس 5 ألاف جنيه لتأخر نزول الفريق للملعب
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