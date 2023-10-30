شكرا لقرائتكم خبر عن على عاشور يقود أول مران لهلال مطروح اليوم خلفا لأبو العينين شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود على عاشور، المدير الفني الجديد لفريق هلال مطروح، اليوم الاثنين، أول تدريب مع فريقه الجديد بعد توليه المهمة رسميا أمس في دوري القسم الثاني. وتولى عاشور مهمة تدريب هلال مطروح خلفا لأبو العينين شحاتة الذي تقدم باستقالته مؤخرا.

بدأ عاشور رحلته التدريبية في عام 2007 بأكاديميات النادي الأهلي ثم رحلة مع فريق الجبلين السعودي في 2008، ثم العمل بالجهاز الفني لأندية طوخ واتحاد الشرطة وأهلي طرابلس وكانت الخطوة الأبرز له مع فريق الجزيرة الاماراتي، بعدها تولى تدريب فريق الشباب لمصر المقاصة ومنه إلى المدير الفني للفريق الأول.. ثم مديرا فنيا لفريق كيما أسوان.