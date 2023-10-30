شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، أولي فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر فى الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 محافظات هى"الشرقية، الجيزة، الوادي الجديد، بني سويف، سوهاج"، والتي تحمل شعار شارك "الكلمة كلمتك "، بمشاركة 2000 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly , تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتضمنت فعاليات الانطلاقة الأولي الحديث حول: "مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشاب/ة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

وشهدت محافظة الشرقية داخل مسرح قصر ثقافة الزقازيق ، تدشين الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر والتي تتزامن مع الإستعداد لممارسة الاستحقاق الدستوري الإنتخابي لإنتخاب رئيس جمهورية مصر العربية وفقًا للتوقيتات الزمنية واجراءتها التنفيذية للعملية الإنتخابية.

من جهته تحدث الدكتور محمد محروس، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، حول المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، مؤكدا أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، وأكد على عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق".

واستقبل مركز الصفا للتنمية الشبابية بمحافظة الجيزة أولى الفعاليات، بحضور الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذى أكد على أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لدى الشباب، وزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، وتطوير قدرات الشباب والشابات في اليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية ، كذا تناول معايير الاختيار بين المرشحين ، أشكال المشاركة السياسية ،الانتخابات الرئاسية في مصر وأهميتها ، الجهات المسئولة عن تنظيم الانتخابات، الانتخابات وصورة مصر في الخارج ".

وتناولت الفعاليات بمركز التنميه الشبابيه بقطاع الخارجه بمحافظة الوادي الجديد ، الحديث حول : " مفهوم المشاركة السياسية دوافع المشاركة السياسية ، المراحل التي يمر بها الفرد ليكون مشارك سياسي ، كيف تكون المشاركة السياسية فعالة ، أهمية المشاركة السياسية ، دور الشباب في المشاركة السياسية من خلال التوعية والتثقيف وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ،بحضور الدكتوره هند اشرف عباس أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري " ، وشددت على أن تمكين الشباب من المشاركة السياسية لا يقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين الأخرى، فالتمكين السياسي يحقق اكتمال الصورة لعملية تمكين الشباب ".

واستقبل نادي الإدارة المحلية بمحافظة بني سويف أولي الفعاليات بحضور الدكتور عبد العليم مشرف ، استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق ، مؤكدًا علي أن المشاركة السياسية للشباب ضرورية لانخراطهم في العملية الديمقراطية مكتملة الأركان وتسهم في إحياء قيم الديمقراطية الحقة لديهم .

وتضمنت فعاليات اليوم الأول بمركز التعليم المدني بمحافظة سوهاج حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، بحضور الدكتور صبري جلبي ، أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بسوهاج ، متحدثًا عن أن الانتماء والولاء للوطن يعد شرطًا أساسيًّا لمن أراد تحقيق الإنجازات والنجاحات، مضيفًا أن البناء الحقيقي هو الاستثمار في عقول البشر ، إن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة ، وأوصي المشاركين بأن يكونوا أشخاصًا إيجابيين، وأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ ١٦٢ لقاء حواري بمحافظات الجمهورية ، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.