الامارات | رد فعل غير طبيعي من ميسي تجاه مشجع رونالدو.. وحارسه الشخصي يتدخل (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع صغير أثار غضب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي بعدما تسبب بصدمة كبيرة له ما استدعى تدخل حارسه الشخصي.

وظهر ميسي غاضباً عندما حاول المشجع إقحام قميص رونالدو بشعار نادي النصر أمامه خلال إحدى جولاته في أميركا، وكانت ردة فعله صادمة وغير طبيعية عندما وقف برهة محدقاً بالطفل ثوانٍ عدة!.

يذكر أن ميسي مرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول للمرة الثامنة في مسيرته والتي من المقرر الإعلان عن الفائز بها اليوم الاثنين (الساعة 11 بتوقيت الإمارات).