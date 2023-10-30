موعد إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي بين الأهلي وصن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل ، مواجهة إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي المرتقبة بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ، بعد انتهاء لقاء الأمس بخسارة الأحمر بهدف دون رد ذهابًا.





ويستضيف ستاد القاهرة الدولي اللقاء المنتظر ، على أن يذاع عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقناة أون تايم سبورتس 1.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، قد وصلت مطار القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا صباح اليوم الإثنين بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

واشتملت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.

تصريحات كولر ..

وأكد مارسيل كولر في تصريحاته عقب اللقاء، أن حظوظ الفريق قائمة وبقوة في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، وأنه يثق في قدرة الفريق على التسجيل في شباك صن داونز خلال مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب بالأمس : قدمنا شوطًا أول دفاعيًّا بشكل جيد، كان ينقصنا الهدوء، وتحدثت في هذا الأمر مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وخلال الشوط الثاني استقبلنا هدفًا بخطأ من لاعبي الفريق، ثم أصبحت المباراة سجالًا بين الفريقين.

وأبدى المدير الفني اندهاشه الشديد من عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لا أعرف لماذا لا ينظر حكام إفريقيا على الفار، لا سيما أن الكرة كانت واضحة.

واختتم المدير الفني تصريحاته مشددًا على أن فريق صن داونز من الفرق القوية في قارة إفريقيا، وأن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة العودة لحسم التأهل، رغم ضيق الوقت ما بين مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة.