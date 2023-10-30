الليلة .. حفل فرانس فوتبول للكرة الذهبية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين ، حفل فرانس فوتبول للأفضل في العالم عن 2023 ، وتشمل الاختيارات ، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ، أفضل لاعبة ، أفضل ناد في العام رجال و سيدات، جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد ، جائزة ياشين لأفضل حارس، جائزة جيرد مولر لأفضل هداف، جائزة سوكراتيس للإنسانية والخاصة باللعب النظيف.





ومن المقرر أن تبدأ فعاليات حفل جائزة الكرة الذهبية فى التاسعة مساءً ، على أن يذاع عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقناة بي إن سبورتس الإخبارية.

أبرز اللاعبين ..

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبًا في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي ، إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن يشارك في اختيار الكرة الذهبية لمنافسات الرجال عدد من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس طريقة التصويت ذاتها على جائزة ياشين.

وعلى صعيد منافسات السيدات يشارك في الاختيارات صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب من المنتظر يشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.