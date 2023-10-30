منافس الاهلي.. ميدياما الغاني يكشف عن ملعبه الجديد في دوري أبطال أفريقيا

كشف نادي ميدياما الغاني منافس النادي الاهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن تغيير ملعبه قبل أسابيع قليلة من انطلاق المسابقة القارية.

ويقع الفريق الغاني في دوري أبطال أفريقيا بمجموعة تضم النادي الاهلي بجانب شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، وذلك في بداية شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب النادي الاهلي مع الفريق الغاني في أول لقاءات المجموعة ولكن في القاهرة، على أن تكون مواجهتهما في غانا بالجولة الخامسة في فبراير 2024.

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وستنطلق مواجهات بطل غانا على ملعبه من الجولة الثانية أمام شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل.

ومن المفترض أن يحتضن ملعب “كاب كوست” جميع مباريات ميدياما في البطولة القارية قبل أن يرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خطابًا رسميًا يؤكد من خلاله رفضه استضافة هذا الملعب للقاءات بطل غانا.

وفي هذا الصدد اختار الفريق الغاني ملعب بابا يارا في كوماسي من أجل خوض مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتسع ملعب بابا يارا إلى أكثر من 40 ألف متفرج ويحتضن لقاءات منتخب غانا وكذلك نادي أشانتي كوتوكو واستضاف مباريات أمم إفريقيا في 3 نسخ 1978، 2000 و2008.