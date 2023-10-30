ميدو يسخر من صفقة الاهلي الجديدة.. صورة

سخر الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق من الدولي الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي.

وتعاقد النادي الاهلي مؤخرًا مع الفرنسي موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ونشر ميدو صورة من فيلم «حرام عليك» بطولة الفنان المصري الراحل إسماعيل يس، وعلق عليها كاتبًا: «موديست».

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وشبه ميدو نجم الاهلي بالشخصية التي جسدها الفنان محمد صبيح في فيلم «حرام عليك»، حيث كان يظهر خلال أحداث الفيلم وهو يتحرك ببطئ شديد.

وجاء تعليق نجم الزمالك بعد الخسارة التي تلقاها النادي الاهلي أمام صن داونز في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.