نجم برشلونة يواصل دعمه لـ فلسطين برسالة جديدة

واصل اللاعب جول كوندي نجم نادي برشلونة ومنتخب فرنسا دعمه الكامل إلى فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي منذ عدة أسابيع.

وأعرب كوندي في وقت سابق عن تعاطفه ودعمه الكامل مع أهل شعب فلسطين ضد الكيان المُحتل.

ونشر نجم برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” انستجرام” يتضمن صورة بأسماء الشهداء الفلسطينيين من الأطفال، مصحوبة بعبارة “نحن نتذكر”.

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وكتب كوندي “في كثير من الأحيان تُختزل الوفيات من فلسطين على أنها مجرد أرقام لا يُذكر فيها لا اسم ولا وجه، هذا يساهم في تجريدهم من إنسانيتهم”.

وتابع نجم برشلونة : “إنها آلية مقصودة في كثير من الأحيان، وغير مقصودة في أحيان أخرى، تهدف إلى جعلنا نشعر بأننا أقل قربًا منهم”.

وشدد: “قبل الموت كانوا أبناء وبنات وإخوة وأخوات وأمهات وآباء مثلي ومثلك تمامًا، كانت لديهم رغبات، وتطلعات، وأحلام، وقصص، مثلي ومثلك تمامًا”.