أنباء سارة في النصر قبل مواجهة الاتفاق بـ كأس الملك

تلقى نادي النصر، أنباءً سارة قبل مواجهة الاتفاق، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

وأكدت صحيفة الرياضية أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الأحد.

يأتي ذلك بعد اكتمال جاهزية بروزوفيتش البدنية والصحية، قبل مواجهة النصر والاتفاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وبات بروزوفيتش، جاهزًا للمشاركة مع النصر السعودي في مواجهة الاتفاق، ضمن منافسات كأس الملك، المقرر لها اليوم الإثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وكان بروزوفيتش قد تعرض للإصابة في مفصل القدم خلال مباراة منتخب بلاده أمام ويلز في 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات يورو 2024.

من جهة أخرى، واصل علي لاجامي، مدافع النصر، برنامجه التأهيلي بعد شفائه من الإصابة، التي تعرض لها في العضلة الخلفية أثناء وجوده مع المنتخب السعودي.