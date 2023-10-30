أول تحرك من الاهلي لضم بديل معلول في الشتاء

بدأ مسئولو النادي الاهلي فتح محادثات قوية مع إدارة إنبي لبحث إمكانية انتقال بديل علي معلول إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووضع مسئولو النادي الاهلي اسم اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي على رأس قائمة المرشحين لخلافة معلول في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وعلم” كورة 365″ أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر أبدى موافقة مبدئية على انضمام محمد حمدي إلى صفوف الفريق القاهري خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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ويطمح فريق الأهلي إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر في الشتاء المقبل بعد التراجع الملحوظ للدولي التونسي فضلًا عن صغر سن كريم الدبيس وعدم امتلاكه الخبرات الكافية لمشاركته أساسيًا بشكل أكبر مع الفريق الأحمر.

ويستعد الاهلي لملاقاة فريق صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي يوم الأربعاء الأول من نوفمبر القادم في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.