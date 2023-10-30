الاهلي يحسم موقفه من تجديد عقد عمرو السولية

استقر مسئولو النادي الاهلي على فتح ملف تجديد عقد الدولي عمرو السولية نجم وسط المارد الأحمر عقب الانتهاء من فعاليات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويشارك الاهلي لأول مرة في بطولة دوري السوبر الأفريقي رفقة 8 أندية على رأسها صن داونز والوداد المغربي والترجي التونسي فضلًا عن إنيمبا ومازيمبي وسيمبا التنزاني.

وينتهي عقد عمرو السولية مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري حيث ينوي مسئولو المارد الأحمر تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين جديدين من أجل البقاء حتى 2026 مع بطل أفريقيا.

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وجاء موافقة الاهلي على تجديد عقد اللاعب كونه من اللاعبين أصحاب الخبرات والمفيد للمارد الأحمر داخل غرفة الملابس فضلًا عن قدرته على تقديم الإضافة داخل المستطيل الأخضر بحكم إمكانياته الفنية الكبيرة.

وتعافى السولية مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الخلفية واستعادة صولاته مع الأهلي في المستطيل الأخضر.