قائمة المرشحين والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، حفل "الكرة الذهبية" لتوزيع جوائز أفضل لاعب في العالم خلال العام الجارى 2023، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ووفقا للصحيفة، فإنه سيتم بدء استقبال نجوم كرة القدم العالمية على السجادة الحمراء للحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

وينطلق حفل جائزة "الكرة الذهبية" في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيكون مذاعاً على قناة beIN Sports News، وقناة أبوظبي الرياضية 1.

ويشهد الحفل تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري 2023، بالإضافة إلى أفضل لاعبة، وجائزتي ياشين لأفضل حارس مرمى، وأيضا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد فى العالم.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة "جيرد مولر" التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة "سقراط" والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

أبرز المرشحين

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، منهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.

كما يتواجد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل 30 لاعباً في جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، ليكتب الفرعون إنجازاً تاريخياً كبيراً.

وجاءت مراكز محمد صلاح في الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية كالتالي: 2018: المركز السادس / 2019: المركز الخامس / 2021: المركز السابع / 2022: المركز الخامس.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

وخلال الحفل، سيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمي في العام الحالي 2023.

وضمت قائمة المرشحين كل من: ياسين بونو - الهلال السعودي / تيبو كورتوا - ريال مدريد / مايك ماينان - ميلان / تير شتيجن - برشلونة / إيدرسون - مانشستر سيتي / إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا / أندريه أونانا - مانشستر يونايتد / آرون رامسديل - أرسنال / دومينيك ليفاكوفيتش - فناربخشة / برايس سامبا - لانس الفرنسي.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد

ويتنافس على جائزة "كوبا" والتي تمنح سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما للعام الحالي 2023، كل من: جود بيلينجهام - ريال مدريد / بيدري - برشلونة / بالدي - برشلونة / كامافينجا - ريال مدريد / راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد / تشافي سيمونز - لايبزيج / جافي - برشلونة / جمال موسيالا - بايرن ميونخ / أنطونيو سيلفا - بنفيكا / إيلي واهي - لانس الفرنسي.