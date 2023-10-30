شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فيفا يطالب بإجراءات مناسبة لمواجهة أحداث مباراة مارسيليا وليون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العنف التي التي وقعت في مرسيليا قبل مباراة الدوري الفرنسي بين أولمبيك مرسيليا وليون بالدوري الفرنسي.

إنفانتينو: لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم

وقال إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام:"لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف:" مثل هذه الأحداث، كتلك التي وقعت في مرسيليا قبل مباراة الدوري الفرنسي بين أولمبيك مرسيليا وليون، ليس لها مكان في رياضتنا أو في مجتمعنا، وأدعو السلطات المختصة إلى ضمان اتخاذ الإجراء المناسب".

وأوضح:" دون استثناء، في كرة القدم، يجب أن يكون جميع اللاعبين والمدربين والمشجعين آمنين للاستمتاع برياضتنا".

جدير بالذكر أن لجنة التأديب بالإتحاد الدولي لكرة القدم، قررت منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، إثر اعتبارها أنه انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي.

وتتعلق القضية بالأحداث التي وقعت خلال نهائي كأس العالم للسيدات والتي تم على إثرها فرض عقوبة إيقاف مؤقت بحق روبياليس لفترة مبدئية تمتد لتسعين يومًا.