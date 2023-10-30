شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يعود لتدعيم دفاع الأهلى فى مباراة صن داونز بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة صن داونز بإياب نصف نهائى دوري السوبر الأفريقى.

وجلس ياسر إبراهيم على مقاعد البدلاء فى مباراة الذهاب أمام بطل جنوب أفريقيا، وشارك الثنائى محمد عبد المنعم ورامى ربيعة فى التشكيل الأساسى، ليقرر المدرب السويسري عودة اللاعب لتدعيم خط الدفاع فى المواجهة المرتقبة بحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية بالدوري الأفريقى.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وقدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب.وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

بينما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.