وشهد تصنيف الأسبوع الجاري تقدم طارق مؤمن إلى المركز التاسع على حساب الويلزي جويل مكين، وكان طارق مؤمن قد حصد قبل أيام قليلة، وصافة بطولة الاتحاد القطري للاسكواش.

شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة وتقدم طارق مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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