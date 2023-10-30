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شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة وتقدم طارق مؤمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر أكتوبر الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي.
وجاء تصنيف اللاعبين فى قائمة توب 10 كالتالي:
1ـ علي فرج
2ـ البيروفي دييجو إلياس
3ـ الإنجليزي محمد الشوربجي
4ـ النيوزيلندي بول كول
5ـ مصطفى عسل
6ـ كريم عبد الجواد
7ـ مازن هشام
8ـ الانجليزي مروان الشوربجي
9ـ طارق مؤمن
10ـ الويلزي جويل مكين
تصنيف الرجال
وشهد تصنيف الأسبوع الجاري تقدم طارق مؤمن إلى المركز التاسع على حساب الويلزي جويل مكين، وكان طارق مؤمن قد حصد قبل أيام قليلة، وصافة بطولة الاتحاد القطري للاسكواش.
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