شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الأهلى كان دون المستوى أمام صن داونز وأثق فى تأهله من القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري، مدرب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، والمدير الفنى الحالى للزوراء العراقي، أن الأهلى كان دون المستوى في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر الأفريقي نظيره صن داونز، والتي خسرها بهدف نظيف فى بريتوريا.

وقال البدري فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، مباراة الأهلي أمس فنيا كانت أقل من المستوى، ولكن الأهلي قادر على التعويض والتأهل إلى الدور النهائي.

وأضاف، الأهلي سيكون حوله جماهيره ولديه دوافعه الكبيرة للذهاب إلى الدور النهائي وأثق فى فوزه وتأهله.

واختتم متحدثاً عن الصفقات التي يحتاجها الفريق الأحمر فى يناير المقبل قائلا، "الأهلي يحتاج إلى بعض التدعيمات الفنية، وأكيد الجهاز واللجنة المسئولة يعلمون ذلك ودائماً الأهلي يأخذ القرارات فى الوقت الملائم الخاص بالفريق، وهذا ما أعلمه جيداً بالذات عن مجلس إدارة النادي".

ووصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلى لمطار القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد انتهاء مباراتها مع صن داونز فى ذهاب نصف نهائى الدوري الأفريقى والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.