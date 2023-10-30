شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربينى تحافظ على الصدارة للأسبوع التاسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر أكتوبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع التاسع على التوالي، خاصة بعد تتويجها مؤخراً ببطولة كأس جراسهوبر.

وجاء تصنيف اللاعبات فى قائمة توب 10 كالتالي:



تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ النيوزيلندية جويل كينج

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ نور الطيب

7ـ البلجيكية نيلي جليس

8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر

10ـ البلجيكية تيني جليس

وكانت البطلة الصاعدة أمينة عرفي قد حققت رقماً قياسياً لتتخطى الرقم السابق لنور الشربيني بعد دخول عرفي قائمة التوب 20 في عمر 16 سنة لتكون أصغر لاعبة على الاطلاق تصل لهذا التصنيف في هذا السن، حيث كانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما حققت هذا الإنجاز المثير للإعجاب.