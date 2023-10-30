شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الرماية تعتمد ميزانية الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الرماية على اعتماد الميزانية خلال الجمعية العمومية العادية التى عقدها مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسنى، صباح اليوم الاثنين باستاد القاهرة.

وتم خلال عمومية اتحاد الرماية النظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م

- نشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين، وتقرير مراقب الحسابات.

- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

و يحق التصويت لعدد 17 هيئة فى عمومية الرماية ولكن اكتمل النصاب القانونى بعدد 12 هيئة، من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية.