شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب بمراقبة أداء الحكام فى الدورى الأفريقى قبل لقاءات "الحسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي نظراءهم فى اللجنة المُنظمة لبطولة الدوي الأفريقي لكرة القدم بضرورة مراقبة أداء الحكام، وتقديم النصائح المُستمرة لهم من أجل تصويب أخطائهم، والعمل على عدم تكرارها لاسيما فى مباريات الحسم المقبلة، فى محاولة من الأهلي لإنجاح البطولة المُستحدثة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن اتصالات شفهية دارت خلال الساعات الماضية بين مسئولين في الأهلي ونظرائهم فى اللجنة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، انتقد خلالها مسئولو القلعة الحمراء أداء البنيني لويس ديغيندو حكم مباراة الأهلى وصن داونز فى ذهاب نصف نهائى الدوري الأفريقى والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وأبدى مسئولو الأهلى غضبهم من مستوى الحكم البنينى بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلى بعد عرقلة بيرسى تاو داخل منطقة جزاء بطل جنوب أفريقيا.

ولم تعد هذه هى المرة الاولى التى يعانى منها الاهلى من أخطاء تحكيمية فى بطولة دوري السوبر الافريقى فلقد اشتكى مسئولو المارد الاحمر من الحكم الموريتاني دحان بيدا الذى أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بتنزانيا فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي وانتهت بالتعادل 2/2.

وأبدى مسئولو الأهلي غضبهم من مستوى الحكم الموريتاني بعدما تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد عرقلة كهربا في الدقيقة 35 داخل منطقة جزاء الفريق التنزاني ، ورغم إستدعاء حكام "الفار" للحكم الموريتاني لإحتساب اللعبة ضربة جزاء للأهلي لكن بيدا رفض وأصر على موقفه.

إدارة الأهلي سبق وطالبت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي بضرورة إستقدام حكام أكفاء لإدارة مباريات البطولة لعدم إفسادها تحكيمياً ، وتلقى الأهلي تأكيدات من اللجنة قبل إنطلاق البطولة بأن الحكام المُكلفين بإدارة مباريات الدوري الأفريقي سيكونوا على قدر كبير من الكفاءة ويتم إعداهم للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2026 .

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.