شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ مصطفى شلبى بالزمالك للوقوف على تطورات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شلبى لاعب فريق الزمالك لفحص طبي اليوم قبل مران الفريق، للوقوف على تطورات الإصابة التى تعرض لها خلال الساعات الماضية أثناء المشاركة فى مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة الخامسة من بطولة دورى Nile.

وكان مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعِ وضع قدمه فى جبيرة، ثم خضع لأشعة مقطعية جاءت مطمئنة، لأن اللاعب لم يتعرض لكسر فى موضع الإصابة التى جاءت فى نفس موضع الكسر القديم الذى سبق وتعرض له اللاعب.

ورغم أن الأشعة لم تُظهر أى أزمات جديدة، إلا أنه يجب الاطمئنان على الإصابة القديمة، وهو ما سيحكمه الفحص الاكلينيكى وشكل القدم من ألم وتورم.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد اف سى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.