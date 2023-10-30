محمد زكريا أصغر لاعب يتوج ببطولة اسكواش بعد فوزه بلقب "LA"

القاهرة - سامية سيد - دخل البطل المصري الواعد محمد زكريا التاريخ في لعبة الاسكواش، بعد تتويجه بلقب بطولة LA، ليصبح أصغر فائز على الإطلاق ببطولة PSA.

وأظهر المصري، الذي يبلغ 16 عامًا، إمكانياته الكبيرة في كاليفورنيا، ما أدى إلى عودة مذهلة للتغلب على المصنف الأول بأمريكا على أرضه أندرو دوجلاس 3-2.

وقبل بضعة أسابيع فقط، حصد زكريا المركز الثاني في بطولة العالم للناشئين عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، وأتبع ذلك بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة سانت لويس المفتوحة 2023.