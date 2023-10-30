شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا أصغر لاعب يتوج ببطولة اسكواش بعد فوزه بلقب "LA" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل البطل المصري الواعد محمد زكريا التاريخ في لعبة الاسكواش، بعد تتويجه بلقب بطولة LA، ليصبح أصغر فائز على الإطلاق ببطولة PSA.
وأظهر المصري، الذي يبلغ 16 عامًا، إمكانياته الكبيرة في كاليفورنيا، ما أدى إلى عودة مذهلة للتغلب على المصنف الأول بأمريكا على أرضه أندرو دوجلاس 3-2.
وقبل بضعة أسابيع فقط، حصد زكريا المركز الثاني في بطولة العالم للناشئين عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، وأتبع ذلك بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة سانت لويس المفتوحة 2023.
وتوج البطل المصري الصاعد محمد زكريا ببطولة "LA" المفتوحة للاسكواش، والتي استضافتها لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل 15 ألف دولار.
وفاز محمد زكريا يتوج في المباراة النهائية على الأمريكى أندرو دوجلاس المصنف الثانى بنتيجة 3-2، فى مباراة ماراثونية امتدت لـ 83 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 7-11, 11-1, 11-8, 11-1.
بذلك يتوج زكريا بأول ألقابه في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، بعد فترة وجيزة من حصده وصافة بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في أستراليا.
ويترقب محمد زكريا قفزة كبيرة في التصنيف العالم للاسكواش والذي من المقرر صدوره اليوم الاثنين.
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