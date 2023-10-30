شكرا لقرائتكم خبر عن محمـد مصطفى مستشاراً لرئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، برئاسة إيدي ايزاكا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، تعيين المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي مستشارا لرئيس الاتحاد الأفريقي.

وأرسل الاتحاد الأفريقي، برئاسة إيدي إيزاكا، خطاباً جاء مضمونه أنه تم اختيار المستشار محمد مصطفى كمستشار لرئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو يرجع إلى قيادته المتميزة للاتحاد المصري للتايكوندو والتى اتسمت بالخبرة والتفاني والكفاءة على المستويين الوطني والدولي مما يجعل شغله لهذا المنصب المستحق وسط مجتمع التايكوندو الافريقي دورا هاما فى تعزيز ودعم التايكوندو فى القارة الافريقية بافكار مبتكرة من شأنها توطيد العلاقات والتعاون بين الاتحادات الوطنية اعضاء الاتحاد الافريقي للتايكوندو.