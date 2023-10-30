شكرا لقرائتكم خبر عن محمـد مصطفى مستشاراً لرئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر
وأرسل الاتحاد الأفريقي، برئاسة إيدي إيزاكا، خطاباً جاء مضمونه أنه تم اختيار المستشار محمد مصطفى كمستشار لرئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو يرجع إلى قيادته المتميزة للاتحاد المصري للتايكوندو والتى اتسمت بالخبرة والتفاني والكفاءة على المستويين الوطني والدولي مما يجعل شغله لهذا المنصب المستحق وسط مجتمع التايكوندو الافريقي دورا هاما فى تعزيز ودعم التايكوندو فى القارة الافريقية بافكار مبتكرة من شأنها توطيد العلاقات والتعاون بين الاتحادات الوطنية اعضاء الاتحاد الافريقي للتايكوندو.
ويشارك منتخب التايكوندو فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر المقرر إقامتها بكوت ديفوار.
يذكر أن منتخب التايكوندو تصدر المركز الأول وحصل على كأس بطولة صربيا المفتوحة، التى أقيمت يومى 23 و 24 سبتمبر الماضي، متفوقاً على صاحب الأرض الذى جاء فى المركز الثانى، وحل المنتخب الإسباني فى المركز الثالث.
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