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محمـد مصطفى مستشاراً لرئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو

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القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، برئاسة إيدي ايزاكا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، تعيين المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي مستشارا لرئيس الاتحاد الأفريقي.

 

وأرسل الاتحاد الأفريقي، برئاسة إيدي إيزاكا، خطاباً جاء مضمونه أنه تم اختيار المستشار محمد مصطفى كمستشار لرئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو يرجع إلى قيادته المتميزة للاتحاد المصري للتايكوندو والتى اتسمت بالخبرة والتفاني والكفاءة على المستويين الوطني والدولي مما يجعل شغله لهذا المنصب المستحق وسط مجتمع التايكوندو الافريقي دورا هاما فى تعزيز ودعم التايكوندو فى القارة الافريقية بافكار مبتكرة من شأنها توطيد العلاقات والتعاون بين الاتحادات الوطنية اعضاء الاتحاد الافريقي للتايكوندو.

 

ويشارك منتخب التايكوندو فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

 

يذكر أن منتخب التايكوندو تصدر المركز الأول وحصل على كأس بطولة صربيا المفتوحة، التى أقيمت يومى 23 و 24 سبتمبر الماضي، متفوقاً على صاحب الأرض الذى جاء فى المركز الثانى، وحل المنتخب الإسباني فى المركز الثالث.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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